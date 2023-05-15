Эрдоган заявил о своем предварительном лидерстве на выборах

Эрдоган заявил о своем предварительном лидерстве по итогам выборов президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, лидирует по итогам состоявшихся в воскресенье, 14 мая, выборов главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», — сказал он, обращаясь к своим сторонникам на митинге в Анкаре с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохранил лидерство на выборах главы государства после подсчета свыше 95 процентов голосов. После обработки бюллетеней Эрдоган набирает 49,76 процента голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,49 процента голосов.

Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов + один голос. Если этого не произойдет, будет проведен второй тур выборов.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны.