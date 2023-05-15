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02:48, 15 мая 2023Мир

В Турции обработали более 99 процентов избирательных урн

ЦИК: президент Турции Эрдоган лидирует на выборах с 49,36% после подсчета 99,2% голосов

Фото: Umit Bektas / Reuters

Разрыв между действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на прошедших 14 мая президентских выборах составляет менее 4,5 процентных пункта. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на ЦИК.

После обработки 99,2 процента избирательных урн Эрдоган лидирует, набрав 49,36 процента голосов, его главный соперник — 44,92 процента. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,29 процента.

Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов + один голос. Если этого не произойдет, будет проведен второй тур выборов.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Кроме того, в Турции выбирали 600 депутатов парламента.

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Марина Совина
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