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13:25, 15 мая 2023Россия

Россиянка сняла золотую цепочку с покойника на похоронах и сдала в ломбард

Ura.ru: жительница Магнитогорска сняла цепочку с шеи покойника и сдала изделие в ломбард

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Жительница Магнитогорска Челябинской области украла золотую цепочку с покойника на похоронах и сдала изделие в ломбард. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе ГУ МВД по российскому региону.

По данным ведомства, россиянка пришла на кладбище проститься с 42-летним мужчиной. Она сняла ювелирное украшение с шеи покойника, когда его родственники отвлеклись.

Горожанка отнесла изделие в ломбард, а полученные деньги потратила на собственные нужды. Сотрудники полиции выяснили, что стоимость цепочки составила 50 тысяч рублей.

Позже оперативники задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась женщина 1978 года рождения, она нигде не работает и имеет судимость. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве уборщица украла у блогерши Екатерины Шумской часы Rolex за полтора миллиона рублей.

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Анна Щербакова
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