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14:34, 25 апреля 2023Ценности

В Москве уборщица украла у блогерши часы Rolex за полтора миллиона рублей

Уроженка Таджикистана украла у блогерши Екатерины Шумской часы Rolex

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Уборщицу московского кинотеатра задержала полиция за кражу дорогих часов. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал Shot.

Известно, что владелицей часов люксового бренда Rolex стоимостью в полтора миллиона рублей оказалась российская инфлюэнсерша Екатерина Шумская. По информации издания, блогерша посетила кинозал в столичном ТЦ «Авиапарк», где сняла упомянутый аксессуар и положила его на соседнее кресло. После просмотра фильма девушка забыла о часах и покинула помещение. Вернувшись домой ночью, Шумская вспомнила о потерянной вещи, вследствие чего обратилась в полицию.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов выследили похитительницу дорогой вещи по камерам. Ею оказалась уроженка Таджикистана, которая сразу созналась и вернула часы хозяйке. Шумская, в свою очередь, не стала писать заявление в полицию и заключила, что не имеет претензий к уборщице кинотеатра.

Ранее в апреле в Москве у подростка украли кроссовки бренда Nike SB Low в редкой расцветке «желтый медведь» за 300 тысяч рублей. Так, 29 марта Алексей (имя изменено) опубликовал объявление о продаже данной спортивной обуви. В этот же день с ним связался предполагаемый покупатель и назначил сделку. К назначенному времени прибыли четверо мужчин. Они сразу выхватили из рук молодых людей кроссовки, надели их и заявили, что они являются подделкой.

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Екатерина Ештокина
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