Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:33, 4 апреля 2023Ценности

В Москве у подростка украли редкие кроссовки за 300 тысяч рублей

В Москве четверо мужчин украли у подростка кроссовки Nike SB Low в редкой расцветке

Фото: Nike

В Москве мужчины украли у подростка кроссовки бренда Nike SB Low в редкой расцветке «желтый медведь». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, 29 марта Алексей (имя изменено) опубликовал объявление о продаже данной спортивной обуви и указал цену в размере 75 тысяч рублей. Известно, что стоимость подобной модели в некоторых магазинах варьируется от 200 до 300 тысяч рублей. В этот же день с ним связался предполагаемый покупатель и назначил сделку у метро «Пушкинская». На встречу Алексей взял с собой сводного брата, с которым не в первый раз перепродавал кроссовки.

Материалы по теме:
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022

К назначенному времени прибыли четверо мужчин. Они сразу выхватили из рук молодых людей кроссовки, надели их и заявили, что они являются подделкой. В связи с этим мужчины объяснили Алексею, что помимо обуви он должен выплатить им штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако у подростка на карте было всего лишь пять тысяч рублей, которые он снял в ближайшем банкомате и отдал грабителям. После этого мужчины записали видео, на котором Алексей объяснил, что не имеет к ним никаких претензий.

Вернувшись домой, подросток рассказал о случившемся родителям. Они, в свою очередь, обратились в полицию и оценили нанесенный ущерб в 65 тысяч рублей.

В феврале в Москве курьер привез покупателям еду и украл ботинки люксового бренда Prada, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей. В правоохранительные органы обратился владелец пропавшей обуви. По его словам, по прибытии домой он разулся у двери и зашел в квартиру. Однако через 20 минут обнаружил, что ботинки исчезли. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к их пропаже причастен курьер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Китай заявил о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС
Одну из крупнейших автотранспортных компаний России выставили на продажу
Россиянин выпал из окна, едва не убил проходившего школьника и попал на видео
В Москве новорожденный младенец попал в больницу с ожогами стоп
Продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия в Подмосковье
Вершинин обсудил зерновую сделку с замглавы МИД Турции
Россиянам перечислили провоцирующие развитие рака гортани факторы
В Москве у подростка украли редкие кроссовки за 300 тысяч рублей
Стала известна причина возможного ухода Месси из ПСЖ
Российский сержант получил срок за попытку продать боеприпасы в интернете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.