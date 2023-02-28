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16:42, 28 февраля 2023Ценности

В Москве курьер украл оставленные в коридоре ботинки Prada за 100 тысяч рублей

В Москве курьер привез заказ с едой и украл ботинки Prada за 100 тысяч рублей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве курьер привез покупателям еду и украл ботинки люксового бренда Prada, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В правоохранительные органы обратился владелец пропавшей обуви. По его словам, по прибытии домой он разулся у двери и зашел в квартиру. Однако через 20 минут обнаружил, что ботинки исчезли.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к их пропаже причастен курьер. На размещенных кадрах видно, что мужчина принес заказ соседям. После того как отдал пакет с продуктами, он заметил оставленные в коридоре ботинки и забрал их с собой. Отмечается, что на данный момент похитителя ищет полиция.

Ранее российского бизнесмена Михаила Сутягинского обокрали на 1,5 миллиона рублей в городе Изобильный, Ставропольский край. Бывший депутат Госдумы в 2013 году остановился в гостинице «Голубые огни», рядом с которой припарковал личный автомобиль. Выяснилось, что когда предприниматель ушел спать, неизвестные залезли в салон его машины, которую он забыл закрыть, и вытащили портфель люксового бренда Louis Vuitton стоимостью 30 тысяч рублей.

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Мария Винар
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