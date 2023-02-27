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16:28, 27 февраля 2023Ценности

У спящего бывшего депутата украли портфель Louis Vuitton с 1,5 миллиона рублей

У спящего бизнесмена Михаила Сутягинского украли портфель с 1,5 миллиона рублей
Михаил Сутягинский

Михаил Сутягинский. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российского бизнесмена Михаила Сутягинского обокрали на 1,5 миллиона рублей в городе Изобильный, Ставропольский край. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что бывший депутат Госдумы в 2013 году остановился в гостинице «Голубые огни», рядом с которой припарковал личный автомобиль. Выяснилось, что когда предприниматель ушел спать, неизвестные залезли в салон его машины, которую он забыл закрыть, и вытащили портфель люксового бренда Louis Vuitton стоимостью 30 тысяч рублей.

Отмечается, что в рюкзаке находились золотые запонки стоимостью 110 тысяч рублей и почти 1,5 миллиона наличными. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту случившегося, однако поймать преступников будет проблематично, поскольку Сутягинский обратился в полицию только через 10 лет после произошедшего.

В июле 2022 года в центре Москвы у женщины украли украшения на миллион рублей. По словам 55-летней женщины, в украденном пакете находились перстень из белого золота, оформленный бриллиантом, и серьги из того же драгоценного металла. Как отмечается, общая стоимость украшений была равна миллиону рублей.

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Майя Пономаренко
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