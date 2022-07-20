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В центре Москвы у женщины украли украшения на миллион рублей

Подарочный пакет с украшениями на миллион рублей украли у 55-летней россиянки в Москве

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Подарочный пакет, в котором находились дорогие ювелирные изделия, украли у женщины в центре Москвы. Подробности инцидента публикует РЕН ТВ.

По информации телеканала, время и место пропажи 55-летняя пострадавшая, чье имя не раскрывается, точно не помнит. По ее словам, в украденном пакете находились перстень из белого золота, украшенный бриллиантом, и серьги из того же драгоценного металла. Как отмечается, общая стоимость украшений равна миллиону рублей.

Правоохранительные органы возбудили по факту кражи уголовное дело. На данный момент у полицейских нет подозреваемых, которые могли бы совершить упомянутое преступление.

В апреле у другого россиянина в ресторане украли чемодан Louis Vuitton с крупной суммой денег. Специалист по драгоценным металлам Олег Войтович посетил заведение Valenok в Москве. Впоследствии он оставил на диване чемодан люксового бренда, где находился кошелек марки Botegа Veneta с 2,8 миллиона рублей наличными и банковскими картами внутри. Когда он решил покинуть ресторан, то обнаружил, что чемодан пропал. Найти его так и не удалось.

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Майя Пономаренко
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