Названы районы Москвы с резким ростом предложения новостроек

Est-a-Tet: заметнее всего предложение новостроек выросло в районе Северное Медведково

По итогам апреля 2023 года предложение квартир в новостройках сильнее всего выросло в московском районе Северное Медведково — в 49 раз по сравнению с тем же месяцем в 2022-м, до 10,93 тысячи квадратных метров. Локации столицы с резко увеличившейся экспозицией на первичном рынке жилья назвали аналитики риелторского агентства Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занимает район Тропарево-Никулино — там предложение новостроек выросло в 19 раз, до 6,32 тысячи квадратных метров. Замыкает тройку лидеров район Аэропорт с увеличением показателя в 9,4 раза, до 5,14 тысячи квадратных метров. В топ-пять также вошли районы Солнцево (рост в 6,2 раза, до 20,9 тысячи квадратных метров) и Хамовники (рост в 6 раз, до 10,4 тысячи квадратного метра).

Лидерство района Северное Медведково аналитики объясняют стартом продаж в новом ЖК «Полар». Рост экспозиции в Тропарево-Никулино связан с началом реализации проекта Full House, а также со стартом продаж второй очереди проекта CityMix, добавляют в Est-a-Tet. В районе Аэропорт предложение увеличилось за счет проекта бизнес-класса Soul, резюмируют специалисты.

Ранее стали известны районы Москвы с самым дешевым жильем. Лидером на первичном рынке стал Южное Бутово — там квартиру можно купить минимум за 5,1 миллиона рублей. Первое место по этому показателю на вторичном рынке занял район Бирюлево Восточное — там квартиры стоят от 4,8 миллиона рублей.

