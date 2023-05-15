Майли Сайрус снялась топлес и показала снимки фанатам

Певица Майли Сайрус снялась топлес с распущенными волосами и показала кадры поклонникам

Американская певица Майли Сайрус показала фанатам снимки в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она позирует топлес в облегающих брюках черного цвета. Поп-исполнительница снялась лежа на кровати с распущенными волосами. При этом на ее лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках, а от аксессуаров она отказалась. На размещенных снимках видно, что тело Сайрус покрыто татуировками.

В апреле Сайрус сменила имидж и удивила поклонников. Тогда инфлюэнсер посетила премию Daily Front Row Fashion Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Знаменитость сменила окрашивание, вернувшись к темному цвету волос, который она носила в 2012 году. «Майли вернулась в свою лучшую эру», — отметил один из пользователей сети.