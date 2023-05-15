Российские десантники отразили контратаку украинских войск

Минобороны: ВДВ России отразили контратаку украинских войск и нанесли им огневое поражение

Видео: Telegram / mod_russia

Российские десантники отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся противнику огневое поражение, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, десантникам была поставлена боевая задача. Они заняли район, который ранее был взят штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск (ВДВ), и оборудовали там опорные пункты. Наблюдатель заметил движение в окопах украинских войск, о чем доложил командиру. «Было принято решение ликвидировать противника», — говорится в сообщении об отражении контратаки.

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ выдвинулись навстречу украинским военным и ударили по ним из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК «Фагот».

Ранее Минобороны сообщило, что российские штурмовые отряды ведут ожесточенные бои в Артемовске.