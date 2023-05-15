Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:41, 15 мая 2023Россия

Российские десантники отразили контратаку украинских войск

Минобороны: ВДВ России отразили контратаку украинских войск и нанесли им огневое поражение

Видео: Telegram / mod_russia

Российские десантники отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся противнику огневое поражение, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, десантникам была поставлена боевая задача. Они заняли район, который ранее был взят штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск (ВДВ), и оборудовали там опорные пункты. Наблюдатель заметил движение в окопах украинских войск, о чем доложил командиру. «Было принято решение ликвидировать противника», — говорится в сообщении об отражении контратаки.

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ выдвинулись навстречу украинским военным и ударили по ним из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК «Фагот».

Ранее Минобороны сообщило, что российские штурмовые отряды ведут ожесточенные бои в Артемовске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США высказались о поставках Украине ракет большой дальности
Польша объяснила причину отказа выслать посла России из страны
В МИД РФ ответили на заявление Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине
США введут санкции против военно-технического сотрудничества России и Ирана
Макрон назвал срок обучения пилотов ВСУ во Франции
45-летний мужчина избил прохожего ручным питоном
Пентагон назвал задачу переданных Германии танков Abrams
В ЛНР рассказали о состоянии раненого врио главы МВД после операции
Звезда «Человека-паука» отказался от алкоголя из-за роли психопата
Названы самые бесполезные упражнения для похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.