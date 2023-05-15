Производители электроники пожаловались на качество образования специалистов

«Ъ»: производители электроники попросили власти улучшить подготовку специалистов

Российские производители электроники обратились к правительству с жалобой на качество подготовки специалистов для отрасли. Об этом со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Василия Шпака, направленное в апреле в Минпросвещения, пишет «Коммерсантъ».

Замглавы ведомства передал обращение консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в него входят такие организации, как Yadro, «Элемент», «Булат», «Аквариус» и другие) и группы компаний «Бештау». Они попросили улучшить образовательные программы в техникумах и колледжах «с учетом дефицита квалифицированных кадров в сфере радиоэлектроники», увеличив срок подготовки специалистов на один год.

В прошлом году Минпросвещения уменьшило срок обучения радиомехаников (после девятого класса) на два года — с трех лет и десяти месяцев до одного года и десяти месяцев, напомнили в АНО ВТ. Там обратили внимание и на сокращение часов производственной практики в учебных программах. По мнению ассоциации предприятий, студенты не могут «качественно освоить профессиональные компетенции» по новой программе.

В Минпросвещения отметили, что активно взаимодействуют с федеральным учебно-методическим объединением и советом по профессиональным квалификациям, которые могут вносить предложения по изменениям в образовательный стандарт, а «любые нововведения проходят общественное обсуждение и экспертную оценку».

Гендиректор «Бештау» Олег Осипов подчеркнул, что при существующих сроках подготовки, без учета каникул и времени подготовки к экзаменам, у студентов остается только семь месяцев на теоретические и практические занятия. По его словам, этого времени недостаточно «не только на получение навыков работы на предприятии, но даже чтобы научиться держать паяльник».

Осипов считает, что на рынке труда образовалась «возрастная яма», так как в последние десятилетия из учебных заведений выпускалось недостаточно специалистов средних технических специальностей. Сейчас у компаний есть выбор между слабо подготовленными специалистами в возрасте до 20 лет, либо опытными сотрудниками старше 40 лет, при этом «середины практически нет».

В начале года Минпромторг оценивал дефицит кадров в сфере радиоэлектроники (монтажники печатных плат, наладчики, операторы линий монтажа) в 40-60 процентов, заявил источник в российском производителе электроники. Главный исполнительный директор производителя IT-оборудования F+ tech Михаил Волков подтверждает, что отрасль остро нуждается в схемотехниках, монтажниках, технологах и наладчиках линий монтажа. О важности поддержки государства по кадровому вопросу, подобной той, что была оказана в IT-сфере, упомянули в «Микроне». По мнению компании, без решительных мер ситуация может усугубиться.

В апреле Министерство труда России указало самые перспективные специальности на рынке труда. Сферы промышленности и производства стали лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий — в официальной базе государственной службы занятости (портал «Работа России») среди позиций с зарплатой выше 200 тысяч рублей 1,9 тысячи приходится на этот сектор. При этом в сфере услуг и информационных технологий таких предложений в 10 раз меньше.

