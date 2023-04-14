Россиянам назвали самые перспективные специальности

Минтруд назвал самые перспективные вакансии на рынке труда

Министерство труда России указало самые перспективные специальности на рынке труда. Об этом пишут Известия со ссылкой на аналитическую записку ведомства.

Сферы промышленности и производства стали лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий. В официальной базе государственной службы занятости (портал «Работа России») среди позиций с зарплатой выше 200 тысяч рублей 1,9 тысячи приходится на промышленно-производственный сектор. При этом в сфере услуг и информационных технологий (IT) таких предложений в 10 раз меньше. В категории с доходом более 100 тысяч рублей также наиболее востребованы промышленники, таких вакансий сейчас открыто более 27 тысяч. Всего на портале на данный момент представлено 1,6 миллиона вакансий.

В Минтруде назвали самые востребованные специальности сферы промышленности по числу предложений. Ими оказались механики производственного и сельскохозяйственного оборудования (около 87 тысяч вакансий), формовщики, сварщики, вальцовщики (больше 46 тысяч), а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики (41 тысяча). При этом в топ-3 самых высокооплачиваемых профессий этой сферы попали: заместитель главного инженера по производству в Якутии (от 476 650 рублей), механик рефрижераторных установок в этом же регионе (от 350 тысяч рублей) и машинист подъемника в Сахалинской области с зарплатой 330 тысяч рублей.

В ведомстве считают, что рабочие специальности — набирающий силу тренд на рынке труда. По их мнению, на фоне импортозамещения производственный сектор экономики будет оставаться основным драйвером занятости в ближайшее время. С тем, что рынок труда изменился, соглашаются и эксперты. Гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов уверен, что сейчас увеличился спрос на людей, которые трудятся на производстве и помогают развитию реальной экономики.

Ранее сервис «Работа.ру» составил подборку профессий с самыми высокими зарплатами в апреле 2023 года. В топ специальностей вошли представители строительной отрасли, инженеры с пятилетним опытом работы, а также программисты «1С» и хирурги. Самую высокую оплату готовы предложить исполнительному директору в проектно-строительной компании в Казани — до 400 тысяч рублей.