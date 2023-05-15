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11:39, 15 мая 2023Россия

Россиянка десять дней прятала мертвого младенца в коробке

Жительница Татарстана 10 дней прятала мертвого младенца в коробке на балконе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Татарстане молодая мать 10 дней прятала мертвого младенца в коробке на балконе. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Тело грудного ребенка обнаружили в Нижнекамске. Уточняется, что женщина родила сына, пока 25-летний отец отсутствовал. «Но после родов она оставила малыша в коробке, находящейся на балконе», — рассказал собеседник телеканала.

В отношении 22-летней россиянки возбудили уголовное дело. Обстоятельства смерти ребенка выясняются.

В апреле жительница города Бузулука Оренбургской области выбросила в мусорный бак своего умершего четырехмесячного сына. Мертвого младенца обнаружил сотрудник коммунальных служб, выгружавший мусор в районе жилых домов на улице Суворова.

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Евгения Куликова
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