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12:47, 15 мая 2023Россия

Кремль анонсировал встречу Путина с Москальковой

Песков: президент Путин 15 мая встретится с уполномоченным по правам человека Москальковой

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 мая, встретится с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, ожидается, что омбудсмен представит свой ежегодный доклад.

Ранее мероприятие со ссылкой на источники, близкие к аппарату Москальковой, анонсировали «Ведомости».

Песков также заявил, что Владимир Путин перенес заседание с постоянными челнами Совета безопасности страны с традиционной пятницы на понедельник, 15 мая. Планируется, что оно пройдет в середине дня.

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Евгения Куликова
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