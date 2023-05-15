Кремль анонсировал встречу Путина с Москальковой

Песков: президент Путин 15 мая встретится с уполномоченным по правам человека Москальковой

Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 мая, встретится с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, ожидается, что омбудсмен представит свой ежегодный доклад.

Ранее мероприятие со ссылкой на источники, близкие к аппарату Москальковой, анонсировали «Ведомости».

Песков также заявил, что Владимир Путин перенес заседание с постоянными челнами Совета безопасности страны с традиционной пятницы на понедельник, 15 мая. Планируется, что оно пройдет в середине дня.