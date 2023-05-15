Песков заявил, что президент Путин перенес заседание Совбеза на понедельник вместо пятницы

Президент России Владимир Путин перенес заседание Совета безопасности на понедельник, 15 мая, вместо традиционной пятницы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь пояснил, что глава государства будет работать в Кремле. Заседание Совбеза намечено на середину дня, уточнил Песков.

«Он сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент решил его сдвинуть на начало недели», — сказал представитель Кремля.

До этого заседания Совета безопасности проводились по пятницам.

12 мая Путин дистанционно общался с постоянными членами Совбеза. Тогда же у президента состоялся международный телефонный разговор.

Еще раньше глава государства принимал в Кремле губернаторов Ивановской и Тюменской областей.