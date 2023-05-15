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12:46, 15 мая 2023Россия

Путин перенес заседание Совбеза

Песков заявил, что президент Путин перенес заседание Совбеза на понедельник вместо пятницы

Фото: Pavel Byrkin / Reuters

Президент России Владимир Путин перенес заседание Совета безопасности на понедельник, 15 мая, вместо традиционной пятницы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь пояснил, что глава государства будет работать в Кремле. Заседание Совбеза намечено на середину дня, уточнил Песков.

«Он сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент решил его сдвинуть на начало недели», — сказал представитель Кремля.

До этого заседания Совета безопасности проводились по пятницам.

12 мая Путин дистанционно общался с постоянными членами Совбеза. Тогда же у президента состоялся международный телефонный разговор.

Еще раньше глава государства принимал в Кремле губернаторов Ивановской и Тюменской областей.

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Анна Щербакова
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