Путин перенес заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин перенес заседание Совета безопасности на понедельник, 15 мая, вместо традиционной пятницы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь пояснил, что глава государства будет работать в Кремле. Заседание Совбеза намечено на середину дня, уточнил Песков.
«Он сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент решил его сдвинуть на начало недели», — сказал представитель Кремля.
До этого заседания Совета безопасности проводились по пятницам.
12 мая Путин дистанционно общался с постоянными членами Совбеза. Тогда же у президента состоялся международный телефонный разговор.
Еще раньше глава государства принимал в Кремле губернаторов Ивановской и Тюменской областей.