Петербуржец напал на женщину в троллейбусе и пришел добивать ее в больницу

Петербуржец напал на 39-летнюю женщину в троллейбусе и пришел добивать ее в больницу

В Калининском районе Санкт-Петербурга мужчина напал на 39-летнюю женщину в троллейбусе и пришел добивать ее в больницу. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МВД по Северной столице.

По информации издания, все произошло у дома 78 по Светлановскому проспекту. Петербуржец вбежал в салон и несколько раз ударил пассажирку троллейбуса по спине и рукам.

Женщину доставили в больницу. Однако тот же мужчина ворвался в приемный покой стационара и несколько раз ударил женщину ножом в спину и левое плечо, а затем скрылся. 39-летнюю жительницу Петербурга госпитализировали.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого у дома по Гражданскому проспекту. 42-летний мужчина оказался гражданским мужем пострадавшей. В его отношении могут возбудить уголовное дело.

11 мая сообщалось, что житель башкирского города Туймазы избил горожанку на глазах у толпы школьников, которых она сопровождала во время выпускной фотосессии.