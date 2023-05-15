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17:21, 15 мая 2023Мир

Сорос опроверг свою смерть

Американский миллиардер Сорос опроверг слухи о сердечном приступе и заявил, что жив

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти и заявил, что у него не было сердечного приступа, о чем ранее писали ряд американских изданий. Его слова опубликованы в Twitter.

«Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров», — написал Сорос.

Никаких подтверждений сообщениям о смерти миллиардера не было, подобных заявлений не делали ни члены его семьи, ни крупные издания. Как указывает РБК, изначально о смерти Сороса написал пользователь Twitter под ником Cillianон 14 мая.

На протяжении последних лет фонд Сороса прекратил деятельность в России, Белоруссии, Турции, Венгрии и Таджикистане. В России его организация также признана нежелательной. Фонд Сороса поддерживает программы в области образования, культуры, а также искусства и здравоохранения.

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Виктория Кондратьева
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