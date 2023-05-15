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10:14, 15 мая 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам способ модно носить сандалии с носками

Стилистка Ольга Ким посоветовала россиянам носить сандалии с носками под костюмы

Фото: Erwans Socks / Unsplash

Стилистка Ольга Ким назвала россиянам способ модно носить сандалии с носками. Соответствующий материал появился на сайте издания NEWS.ru.

По словам эксперта, на сегодняшний день сочетание данных вещей является трендом. В связи с этим специалистка посоветовала выбирать спортивные или полуспортивные сандалии с носками под костюмы, шорты, рубашки, панамы и бейсболки. При этом она отметила, что цвет носков должен совпадать с перечисленными предметами гардероба.

«Либо можно носить носки с модными так называемыми дедушкиными сандалиями, сандалиями рыбака. Это должны быть носки правильного цвета, совпадающие с образом, желательно полуспортивные», — пояснила собеседница издания.

В заключение Ким уточнила, что носки с сандалиями можно комбинировать и с женской одеждой. Так, подобное сочетание можно носить с платьями в стиле аниме, оформленными завышенной талией или воротником.

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Мария Винар
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