Мужчина отказался переехать в новую квартиру и остался единственным жильцом дома

Житель Одинцова отказался переехать в новую квартиру и остался единственным жильцом дома

В подмосковном городе Одинцово мужчина отказался переехать в квартиру в новостройке и остался жить один в заброшенном пятиэтажном доме. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

В 2015 году мужчина по имени Сергей вместе женой и тремя детьми приобрел трехкомнатную квартиру с двумя балконами в военном городке в Одинцово. Через некоторое время застройщик ПИК стал строить там новый жилой комплекс и переселять туда жителей соседних домов. Предложение получил и Сергей. Мужчина ответил, что он согласен на переезд в случае, если ему выдадут такой же трехкомнатный объект с двумя балконами, как и в нынешнем доме. Однако застройщик не смог предоставить Сергею подходящий вариант — в новых корпусах были такие квартиры, но мужчина подлежал переселению во вторую очередь, и для таких граждан объектов с двумя балконами не было.

По словам соседей, одинцовец отказался от 15 вариантов, которые предлагал ему ПИК, назвав свою квартиру жильем мечты. На данный момент он остается единственным жильцом дома, расположенным в окружении корпусов нового жилого комплекса — всех остальных переселили. Члены семьи мужчины были вынуждены переехать, так как сейчас в доме нет воды, газа и отопления. Кроме того, там выбиты окна и двери.

На месте старой постройки должны были находиться прогулочная зона и детская площадка, и на фоне их отсутствия владельцы новых квартир не торопятся подписывать акты приема-передачи объектов. В то же время администрация Одинцова и ПИК намерены выселить мужчину из дома через суд.

В 2022 году стало известно о том, что житель Сыктывкара более чем на год поселился в аэропорту. Мужчина отказывался покидать здание в знак протеста из-за невозвращенных вещей.