Россиянин поселился в аэропорту в знак протеста

Сыктывкарец поселился в аэропорту в знак протеста из-за невозвращенных вещей

Мужчина из Сыктывкара поселился в аэропорту. Он отказывается покидать здание в знак протеста из-за невозвращенных вещей, сообщает издание «БНК».

Виктор Кейхель не покидает здание сыктывкарского аэропорта более года. Руководство аэровокзала опровергает утверждение россиянина о том, что ему якобы не вернули оставленные без присмотра в 2017 году вещи. Отмечается, что мужчина является жителем Республики Коми и имеет постоянную регистрацию в селе Часово Сыктывдинского района, где он ранее проживал в полученной в наследство от матери квартире. Администрация приглашала к Кейхелю сотрудников общественных организаций для выяснения причин нежелания покидать аэропорт и оказания помощи. Ему предложили переехать обратно в собственное жилье или пансионат, однако мужчина отказался.

На Кейхеля неоднократно жаловались пассажиры, отмечая его неопрятный вид. Руководство аэропорта неоднократно просило транспортную полицию принять меры — в результате мужчину штрафовали и направляли на обследование в психиатрическую больницу. Ранее протестующий несколько раз привлекался к уголовной и административной ответственности, однако законных оснований ограничить его нахождение в здании аэропорта нет — к такому выводу пришла транспортная прокуратура после проверки. Кейхель является инвалидом, поэтому администрация воздерживается от привлечения правоохранительных органов.

Кейхель продолжает оставлять личные вещи без присмотра на длительное время, что нарушает требования авиационной безопасности. Брошенные им предметы проверяют и помещают на хранение в качестве бесхозных, по факту изъятия составляется протокол. Владельцу возвращают вещи по его требованию с участием транспортной полиции. Во время получения Кейхель проверяет содержимое и подтверждает получение без претензий подписью. Сотрудники аэропорта неоднократно просили его прекратить оставлять продукты, остатки еды и другие предметы на креслах, на что мужчина реагировал оскорблениями.

В марте житель из Среднеуральска поселился в подъезде перед дверью в свою квартиру. Мужчина не смог попасть домой из-за завалившей проход горы мусора и в течение недели спал на придверном коврике. Соседи обращались в управляющую компанию, однако ее сотрудники не смогли исправить ситуацию.