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15:28, 15 мая 2023Ценности

Россиянкам назвали самое модное окрашивание волос

Парикмахер Каролина Акульшина назвала Airtouch самой модной техникой окрашивания волос

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Парикмахер-колорист Каролина Акульшина назвала россиянкам самое модное окрашивание волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По словам специалистки, на сегодняшний момент актуальна техника Airtouch, которая выполняется с помощью фена. «Короткие слои волос выдуваются потоком воздуха, и осветляется оставшаяся в руке длинная прядь волос», — объяснила Акульшина.

Кроме того, собеседница издания отметила, что данное окрашивание отлично скрывает седину и смотрится на волосах естественно.

Ранее редакторы журнала Glamour назвали самую модную челку 2023 года. Журналисты заявили, что челка-шторка, которая сливается с основной длиной волос, стала трендом у знаменитостей и инфлюэнсеров. По словам парикмахера Джейсона Коллиера, данная челка начала пользоваться популярностью, поскольку подходит любым стрижкам и каждому типу лица.

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Мария Винар
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