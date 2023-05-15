Россиянкам назвали самое модное окрашивание волос

Парикмахер Каролина Акульшина назвала Airtouch самой модной техникой окрашивания волос

Парикмахер-колорист Каролина Акульшина назвала россиянкам самое модное окрашивание волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По словам специалистки, на сегодняшний момент актуальна техника Airtouch, которая выполняется с помощью фена. «Короткие слои волос выдуваются потоком воздуха, и осветляется оставшаяся в руке длинная прядь волос», — объяснила Акульшина.

Кроме того, собеседница издания отметила, что данное окрашивание отлично скрывает седину и смотрится на волосах естественно.

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