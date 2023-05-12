Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:32, 12 мая 2023Ценности

Названа самая модная челка в 2023 году

Glamour: челка-шторка, которая сливается с основной длиной волос, стала модной в 2023 году
Дженна Ортега

Дженна Ортега. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Редакторы Glamour назвали самую модную челку 2023 года. Подробности опубликованы на сайте британской версии издания.

Журналисты заявили, что челка-шторка, которая сливается с основной длиной волос, стала трендом у знаменитостей и инфлюэнсеров. По словам парикмахера Джейсона Коллиера, данная челка начала пользоваться популярностью, поскольку подходит любым стрижкам и каждому типу лица. «Универсальность — ее главный плюс», — уточнил он.

Собеседник издания добавил, что упомянутая челка выглядит непринужденно, однако на самом деле за ней сложно ухаживать. «Такая челка на самом деле отрастает очень быстро, поэтому будьте готовы посещать парикмахера каждые несколько недель для освежения стрижки», — пояснил Коллиер.

Материалы по теме:
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Отмечается, что среди знаменитостей, которые носят челку-шторку, оказались певица Биби Рекса, а также актрисы Зендая и Дженна Ортега.

В апреле сооснователь магазина товаров для волос Hail Your Hair Гэри Дуглас назвал омолаживающие женские стрижки. Он посоветовал присмотреться к такой прическе как боб, который добавляет прядям объем и улучшает внешний вид.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Минобороны прокомментировало рассылку фейковых электронных повесток россиянам
Стало известно о ликвидации грузинского наемника в зоне СВО
В Белом доме отказались комментировать слухи о поставках оружия ЮАР в Москву
В российском регионе мошенник обманул дольщиков на десятки миллионов рублей
У студента МГУ выявили корь
Злой кролик затерроризировал жителей города
Врач раскрыла неожиданную пользу популярной игры для психического здоровья
В Польше назвали одичанием ситуацию с возложением цветов послом России
Муж Скарлетт Йоханссон предложил пожить в своем доме
Черноморский флот получит три «Каракурта» до конца года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.