Названы омолаживающие женские стрижки

Сооснователь магазина товаров для волос Гэри Дуглас назвал боб омолаживающей стрижкой

Сооснователь магазина товаров для волос Hail Your Hair Гэри Дуглас назвал омолаживающие женские стрижки. Его комментарий публикует Express.

Эксперт отметил, что с возрастом структура женских волос меняется. Так, они могут стать более истонченными и вьющимися, поскольку кожа начинает вырабатывать меньше себума. По этой причине он посоветовал присмотреться к такой прическе как боб, который добавляет прядям объем и улучшает внешний вид. В то же время Дуглас призвал отказаться от данного вида стрижки с удлиненными передними прядями у лица, поскольку она привлекает внимание к области шеи, где видны признаки возрастных изменений.

Кроме того, тем, кто хочет сохранить длинные пряди, собеседник издания порекомендовал многослойные укладки. «Они помогут вашим волосам выглядеть здоровыми и придадут вам более молодой вид», — пояснил Дуглас.

Ранее парикмахер-колорист раскрыла способы скрыть седину. Так, небольшое количество обесцвеченных волос можно замаскировать с помощью тонирующих спреев.