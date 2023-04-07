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20:01, 7 апреля 2023Ценности

Парикмахер раскрыла россиянкам способы скрыть седину

Парикмахер Антонова посоветовала россиянкам скрыть седину с помощью тонирующего спрея

Фото: Maxx Miller / Unsplash

Парикмахер-колорист и тренер академии «Cut and Color» Ксения Антонова раскрыла россиянкам способы скрыть седину. Соотвествующий материал появился на сайте издания The Voice.

Так, по словам стилиста, небольшое количество обесцвеченных волос можно замаскировать с помощью тонирующих спреев, оттенки которых лучше подбирать с профессионалом. «В редких случаях я рекомендую выбирать спрей на один-два тона темнее, когда допустимо слегка "притемнить" прикорневую зону волос», — пояснила Антонова.

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Кроме того, специалист посоветовала обратить внимание на маски и кондиционеры, в составе которых присутствуют пигменты. Данные средства можно применять после каждого мытья головы. В то же время эксперт призвала избегать масок и бальзамов с медным или красным подтоном. «На седых волосах время их экспозиции (время, которое выдерживается продукт на волосах) рекомендуется уменьшить на несколько минут от стандартного», — предупредила она.

Антонова предложила присмотреться к профессиональным способам маскировки седых волос, в частности тонированию, блондированию и окрашиванию в технике контуринг. В последнем случае, исходя из анатомических особенностей человека, количества и расположения седых участков волос, парикмахер выбирает места для цветовых акцентов. «Обычно это виски, зоны у пробора и челки. Основная масса волос, не затронутая сединой, осветлению не подвергается», — уточнила собеседница издания.

В марте парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. По словам стилиста, обладательницам седины подойдет стрижка средней длины с прямым срезом прядей. При этом эксперт пояснил, что тонкие локоны лучше подстригать чуть выше плеча, чтобы создать зрительный объем.

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Мария Винар
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