Парикмахер назвал лучшие стрижки для седых волос

Парикмахер Анджело Валлильо назвал стрижку средней длины лучшей для седых волос

Парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. Соответствующую информацию публикует издание Express.co.uk.

По словам стилиста, обладательницам седины подойдет стрижка средней длины с прямым срезом прядей. При этом эксперт пояснил, что тонкие локоны лучше подстригать чуть выше плеча, чтобы создать зрительный объем. «Также я бы порекомендовал носить челку-шторку, но мастер обязательно должен учесть особенности вашего лица», — уточнил стилист.

Помимо этого, с седыми волосами отлично сочетаются асимметричные прически или строгий боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком — прим. «Ленты.ру»). В заключение парикмахер напомнил о важности использования подходящих по типу локонов шампуней и кондиционеров.

В январе парикмахеры Дайан Гризель и Лиза Эбби дали советы по закрашиванию седины в домашних условиях. В первую очередь перед процедурой специалисты предложили нанести краситель только на одну прядь.