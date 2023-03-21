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18:22, 21 марта 2023Ценности

Парикмахер назвал лучшие стрижки для седых волос

Парикмахер Анджело Валлильо назвал стрижку средней длины лучшей для седых волос

Фото: Lipik Stock Media / Shutterstock / Fotodom

Парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. Соответствующую информацию публикует издание Express.co.uk.

По словам стилиста, обладательницам седины подойдет стрижка средней длины с прямым срезом прядей. При этом эксперт пояснил, что тонкие локоны лучше подстригать чуть выше плеча, чтобы создать зрительный объем. «Также я бы порекомендовал носить челку-шторку, но мастер обязательно должен учесть особенности вашего лица», — уточнил стилист.

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Помимо этого, с седыми волосами отлично сочетаются асимметричные прически или строгий боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком — прим. «Ленты.ру»). В заключение парикмахер напомнил о важности использования подходящих по типу локонов шампуней и кондиционеров.

В январе парикмахеры Дайан Гризель и Лиза Эбби дали советы по закрашиванию седины в домашних условиях. В первую очередь перед процедурой специалисты предложили нанести краситель только на одну прядь.

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Екатерина Ештокина
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