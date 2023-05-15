Помощница учителя пошла в порно от бедности и столкнулась с угрозой увольнения

Помощница учителя из Канады пошла в порно от бедности и столкнулась с угрозой увольнения

В Канаде помощница учителя по работе с детьми-инвалидами занялась съемками порно и столкнулась с угрозой потерять работу. Об этом сообщает CBC News.

35-летняя мать-одиночка Кристин Макдональд из города Мейпл-Ридж, провинция Британская Колумбия, начала снимать контент для взрослых в качестве подработки. Она пошла на это от бедности: на основной работе ей платили менее 50 тысяч канадских долларов (2,6 миллиона рублей) в год, чего не хватало на содержание семьи. Женщина завела аккаунты в нескольких социальных сетях, включая OnlyFans, где выкладывала ролики для платных подписчиков.

Макдональд уверяет, что на остальных страничках были исключительно фото в нижнем белье, а самый пикантный контент не был доступен широкой аудитории. Кроме того, она работала под псевдонимом и не предоставляла поклонникам никаких интимных услуг. Тем не менее в конце апреля ей пришло письмо от школьного совета с требованием удалить все страницы в социальных сетях. В противном случае чиновники угрожали применить к ней дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.

Макдональд призналась, что сначала начала укорять себя, но потом решила, что школьный совет ущемляет ее права. Женщина рассказала об этой ситуации в интервью, после чего получила еще одно письмо с настойчивой просьбой прекратить публичные выступления. «Я начала думать обо всем этом. Но если я уйду с OnlyFans, мне вообще ни на что денег не хватит», — заявила канадка.

Она отметила, что любит работу в школе, где помогает детям с ограниченными возможностями. Макдональд рассказала, что много лет ухаживала за страдающим аутизмом братом и ей нравиться работать с детьми.

Школьный совет отказался комментировать ситуацию, однако представитель профсоюза помощников педагогов признал, что эта профессия является самой низкооплачиваемой во всей системе образования Канады. Он также сказал, что деятельность Макдональд не противоречит ни ее трудовому договору, ни политике округа.

Ранее сообщалось, что больничная уборщица из Великобритании из-за бедности решила завести аккаунт на OnlyFans и стала зарабатывать на порно по две тысячи фунтов стерлингов в день. При этом женщина не оставила работу и в Национальной системе здравоохранения, потому что очень дружна с коллегами.