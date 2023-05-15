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15:08, 15 мая 2023Мир

Во Франции оценили последствия курса ЕС на поддержку Украины

Политик Дюпон-Эньян: фокус на Украину отбросит ЕС на столетие назад перед лицом КНР и США

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Фокус на поддержку Украины ослабит Европу еще больше, большие траты в интересах Киева отбросят Евросоюз (ЕС) на столетие назад, что в условиях конкуренции с КНР и США приведет к серьезным последствиям для экономики. Такое мнение в эфире радиостанции Sud Radio высказал депутат парламента Франции Николя Дюпон-Эньян.

«Французы должны понять, что создавать театр военных действий в сердце Европы — значит на столетие отбросить Европу назад перед лицом Китая и США, которые потирают руки. Мы должны отдалиться от этого конфликта. Это региональный конфликт, из которого мы делаем мировую войну, США извлекают значительную экономическую выгоду, а Китай — выгоду в геополитическом плане», — оценил политик.

Дюпон-Эньян также призвал ЕС активизировать инициативы по мирному урегулированию на Украине, ведь при продолжении подобного курса «в проигравших будет Европа, а не США, которые уже сейчас продают ЕС свой газ».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в конфликте на Украине. Политик призвал Европу помочь Киеву «подготовить переговоры, которые неизбежно должны начаться».

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Виктория Кондратьева
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