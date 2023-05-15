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02:55, 15 мая 2023Мир

Эрдоган обвинил оппозицию в попытке одурачить людей

Президент Турции Эрдоган обвинил оппозицию в попытке одурачить людей
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытке одурачить людей заявлениями о том, что его соперник Кемаль Кылычдароглу лидирует на состоявшихся выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», — сказал политик.

Также Эрдоган заявил, что все еще надеется на победу на президентских выборах в первом туре. По его словам, продолжается обработка данных с зарубежных участков.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА».

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Марина Совина
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