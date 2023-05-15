Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:00, 15 мая 2023Среда обитания

В Дубае построят плавучий остров с подводной транспортной системой

Designboom: в Дубае построят плавучий остров с медицинской инфраструктурой

Изображение: Kalbod Design Studio

В Дубае построят плавучий остров с медицинской инфраструктурой под названием Dubai Healthcare City. Он будет оснащен собственной подводной транспортной системой, передает Designboom.

Проектом занимается архитектурное бюро Kalbod Studio. Здания на острове возведут в стиле футуризм, а он сам будет иметь форму полумесяца. Отмечается, что пространство не предназначено для передвижения на автомобилях.

Согласно плану, остров разделят на три ключевые зоны. В центре расположатся образовательные и исследовательские объекты, а на периферии — медицинские и жилые, в том числе 24 отеля для пациентов. Высотные здания будут соединены подвесными дорожками, которые позволят жителям передвигаться на разных уровнях.

Ранее эксперты компании Elite & Luxury Real Estate сообщали, что россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в Дубае. По итогам апреля 2023 года спрос со стороны жителей России на недвижимость в эмирате оказался на 22,75 процента ниже, чем в марте. При этом в годовом выражении показатель вырос на 11,31 процента.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
США высказались о поставках Украине ракет большой дальности
Бразилия захотела избежать принятия антироссийской декларации на саммите G7
99-летняя женщина стала ассистенткой метателя ножей в цирке и осуществила мечту
Россиянку осудили на четыре года за истязание троих маленьких сыновей
В Дубае построят плавучий остров с подводной транспортной системой
Пашинян назвал главную цель внешней политики Армении
Назван способ прокладки тоннелей первых линий московского метро
В российском городе безработный домогался маленькой дочери знакомой
Юная россиянка умерла после уговоров мигранта попробовать наркотик
Врач предупредила некоторых людей о вреде «кудрявого метода»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.