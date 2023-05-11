Россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в Дубае

Спрос россиян на покупку недвижимости в Дубае в апреле снизился на 22,75 процента

По итогам апреля 2023 года спрос на приобретение недвижимости в Дубае со стороны россиян снизился на 22,75 процента относительно марта того же года. О том, что граждане России стали реже интересоваться покупкой жилья на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Elite & Luxury Real Estate.

Специалисты отметили, что в 2023-м российский спрос на приобретение жилья в Дубае рос в двух из четырех месяцев. Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, параметр за апрель текущего года оказался на 11,31 процента выше, чем в аналогичный период предыдущего года. По сравнению с четвертым месяцем 2021-го в 2023-м показатель взлетел на 392,25 процента. Кроме того, за период с января по апрель нынешнего года интерес к покупке жилья на курорте вырос на 59,99 процента относительно тех же месяцев предыдущего и на 514,38 процента обогнал результат января-апреля 2021 года.

«Сейчас у россиян наибольшим спросом пользуются самые ликвидные объекты недвижимости, расположенные у воды. Это традиционно локации Dubai Marina, Jumeirah Beach Residence, Bluewaters. Сегодня покупают, как и прежде, и для себя, и для инвестиций. При этом рынок Дубая достаточно горячий. Апартаменты в некоторых проектах разбирают буквально за часы», — рассказал основатель Elite & Luxury Real Estate Максим Тяжкин. Риелтор убежден, что в нынешнем году спрос на недвижимость в Дубае либо останется на том же уровне, что и сейчас, либо увеличится на 10-15 процентов за счет выхода новых проектов на рынок.

В апреле эксперты Dubai-Realty.com пришли к выводу, что спрос москвичей на жилье в Дубае побил прошлогодний рекорд. Согласно их данным, по итогам марта 2023 года количество обращений москвичей и жителей Московской области, связанных с приобретением недвижимости в Дубае, на 1,6 процента превысило максимальный результат за все предыдущие годы, зафиксированный в марте 2022 года.