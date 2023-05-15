Двое детей пострадали на неисправном аттракционе в российском парке

СК: двое детей получили травмы на неисправном аттракционе в парке Южно-Сахалинска

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после инцидента с неисправным аттракционом в парке Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по региону.

Известно, что двое детей получили травмы во время катания на аттракционе «Колобок» в парке им. Ю. А. Гагарина 14 мая. Колесо с детьми отвалилось, но их успел поймать отец, они получили ушибы головы.

Руководство парка пообещало провести проверку всех обстоятельств произошедшего. Надзорные ведомства дадут оценку соблюдению требований безопасности и техническому состоянию аттракциона.

6 мая в парке «Оренпарк» обрушился аттракцион, на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в ее механизме. Пострадали около 20 человек, включая несовершеннолетних детей.