В российском городе рухнула карусель с детьми

«Известия»: в парке Оренбурга рухнул аттракцион «Вихрь» с детьми

В парке Оренбурга рухнул аттракцион «Вихрь», на котором в тот момент находились взрослые и дети. Об этом сообщают «Известия».

По предварительным данным, инцидент с каруселью произошел в парке «Оренпарк». В результате травмы получили от 10 до 12 человек, четверо из них были направлены в медучреждения. Другие подробности происшествия в российском городе пока не приводятся.

В конце апреля стало известно, что в Оренбурге бездомная собака напала на мальчика. Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали у него укушенную рану левой кисти.

Перед этим сообщалось о том, что стая бродячих собак набросилась на еще одного ребенка в Оренбурге. На этом фоне власти региона призвали изменить закон об отлове собак.