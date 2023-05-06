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16:33, 6 мая 2023Россия

В российском городе рухнула карусель с детьми

«Известия»: в парке Оренбурга рухнул аттракцион «Вихрь» с детьми

Фото: FotograFFF / Shutterstock / Fotodom

В парке Оренбурга рухнул аттракцион «Вихрь», на котором в тот момент находились взрослые и дети. Об этом сообщают «Известия».

По предварительным данным, инцидент с каруселью произошел в парке «Оренпарк». В результате травмы получили от 10 до 12 человек, четверо из них были направлены в медучреждения. Другие подробности происшествия в российском городе пока не приводятся.

В конце апреля стало известно, что в Оренбурге бездомная собака напала на мальчика. Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали у него укушенную рану левой кисти.

Перед этим сообщалось о том, что стая бродячих собак набросилась на еще одного ребенка в Оренбурге. На этом фоне власти региона призвали изменить закон об отлове собак.

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Олег Давыдов
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