Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:47, 28 апреля 2023Россия

В российском городе на шестилетнего ребенка напала бездомная собака

В Оренбурге на шестилетнего ребенка напала бездомная собака

Фото: Unsplash

В Оренбурге на шестилетнего ребенка напала бездомная собака, сообщает местное издание Orenday.ru.

Инцидент произошел рядом с гаражами на улице Транспортной. Мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали ему укушенную рану левой кисти.

Это не первый подобный случай в российском городе. Так, 16 апреля стая бродячих собак насмерть загрызла прогуливающегося ребенка в Промышленном районе Оренбурга.

После случившегося губернатор региона Денис Паслер призвал изменить закон об отлове бездомных животных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Блогершу Блиновскую поместили под домашний арест
Нутрициолог предупредила об опасности «алкогольного переедания» в праздники
Двигатель самолета загорелся над переполненным туристами пляжем и попал на видео
Поступления от налогов в бюджет оценили
Российского аспиранта задержали за поджог по заданию украинских спецслужб
Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии
Российский школьник случайно застрелил друга из отцовского карабина
Скромный подарок на день рождения принес женщине богатство
ЦБ счел полезным распространить адресную льготную ипотеку на один тип жилья
Косметолог раскрыла россиянам правду о влиянии кофе на состояние кожи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.