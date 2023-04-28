В российском городе на шестилетнего ребенка напала бездомная собака

В Оренбурге на шестилетнего ребенка напала бездомная собака

В Оренбурге на шестилетнего ребенка напала бездомная собака, сообщает местное издание Orenday.ru.

Инцидент произошел рядом с гаражами на улице Транспортной. Мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали ему укушенную рану левой кисти.

Это не первый подобный случай в российском городе. Так, 16 апреля стая бродячих собак насмерть загрызла прогуливающегося ребенка в Промышленном районе Оренбурга.

После случившегося губернатор региона Денис Паслер призвал изменить закон об отлове бездомных животных.