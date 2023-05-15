Россиянам раскрыли причину массовых задержек рейсов в Турцию

АТОР: ремонт ВПП в аэропорту Антальи стал причиной задержек рейсов в Турцию

Причиной массовых задержек рейсов в Турцию из РФ и обратно стал ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Антальи. Эту информацию россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты сообщили, что в период с 13 по 15 мая многие авиарейсы из популярного турецкого курортного города отправлялись с задержкой. Отмечается, что такая проблема была в 80 процентах случаев. Самолеты прибывали позже обозначенного в расписании времени минимум на 10 минут и максимум на 2,5 часа. Только в двух случаях пассажирам пришлось ждать вылета свыше девяти часов.

При этом эксперты туротрасли подчеркивают, что в настоящее время из Антальи с задержками вылетают не только воздушные суда в Россию. По их словам, есть отмены и по другим направлениям.

Ранее в мае сотни российских туристов застряли в международном аэропорту Антальи. Россиянам не удается вылететь из Турции из-за технических проблем в авиагавани. Аналогичная обстановка наблюдается и в российских аэропортах — путешественники не могут вовремя отправиться на популярный курорт республики.