Сотни россиян застряли в турецком аэропорту из-за технических проблем

Сотни россиян застряли в Турции из-за технических проблем в аэропорту Антальи

Сотни российских туристов застряли в международном аэропорту Антальи. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что из-за технических проблем в авиагавани россиянам не удается вылететь из Турции уже больше суток. Аналогичная обстановка наблюдается и в российских аэропортах — путешественники не могут вовремя отправиться на популярный курорт республики.

После многочасового ожидания у людей сдают нервы, некоторым из них даже приходится обращаться за помощью к медикам. «Понятное дело, что мы сегодня никуда не улетаем, — заявила одна из пассажирок задержанного рейса. — Предложили варианты, один из которых, скорее всего, нерабочий, потому что билеты транзитом через Анкару являются недействительными».

Уточняется, что ситуацией уже заинтересовалась прокуратура России. Вместе с Росавиацией и представителями перевозчиков они проверят, были ли россиянам вовремя предоставлены напитки и еда.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между турецкой Антальей и Москвой прервано по неизвестным причинам. Как минимум три рейса авиакомпании Turkish Airlines были отменены, и люди застряли в аэропорту.