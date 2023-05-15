В Польше высказались о вероятном моменте начала переговоров по Украине

Канцелярия президента Польши: переговоры по миру на Украине преждевременны

Переговоры по миру на Украине преждевременны до того момента, пока одна из сторон не достигнет значимых успехов в военных действиях. В таком ключе высказался глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что на этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными», — сказал он, добавив, что для более точных прогнозов нужно дождаться наступательных или контрнаступательных действий одной из сторон конфликта. По его мнению, стороны «накапливают вооружение и боеприпасы не просто так, а чтобы постараться вернуть себе территории».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в конфликте на Украине. В ходе беседы с изданием L'Opinion политик призвал Европу помочь Киеву «подготовить переговоры, которые неизбежно должны начаться». «Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину», — отметил он.