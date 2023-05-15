Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:48, 15 мая 2023Мир

В Польше высказались о вероятном моменте начала переговоров по Украине

Канцелярия президента Польши: переговоры по миру на Украине преждевременны

Фото: Matthew Childs / Reuters

Переговоры по миру на Украине преждевременны до того момента, пока одна из сторон не достигнет значимых успехов в военных действиях. В таком ключе высказался глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что на этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными», — сказал он, добавив, что для более точных прогнозов нужно дождаться наступательных или контрнаступательных действий одной из сторон конфликта. По его мнению, стороны «накапливают вооружение и боеприпасы не просто так, а чтобы постараться вернуть себе территории».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в конфликте на Украине. В ходе беседы с изданием L'Opinion политик призвал Европу помочь Киеву «подготовить переговоры, которые неизбежно должны начаться». «Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Польше высказались о вероятном моменте начала переговоров по Украине
Зеленский призвал НАТО принять позитивное решение о членстве Украины
Российский дальнобойщик решил наказать водителя за обгон и был жестоко избит
Корвет «Бойкий» выполнил артиллерийские стрельбы в море
Школьницу нашли мертвой под окнами дома после гибели отца-вагнеровца на СВО
IT-компаниям расширят возможности для получения льготных кредитов
Очные последние звонки отменили близ границы в российском регионе
Майли Сайрус снялась топлес и показала снимки фанатам
Приезжий изнасиловал 18-летнюю девушку у станции метро в Москве
Стала известна дата визита спецпредставителя КНР в Киев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.