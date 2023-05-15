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08:32, 15 мая 2023Мир

Большинство граждан Турции в России проголосовали за оппонента Эрдогана

ЦИК Турции: большинство турецких граждан в России проголосовали за Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Yves Herman / Reuters

Большинство голосовавших на избирательных участках в России граждан в Турции на президентских выборах проголосовали за единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Об этом сообщает сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на ЦИК.

Голос за действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отдали 37,95 процента турецких граждан в России. Его главного оппонента подержали 54,68 процента. Третий кандидат от альянса АТА Синан Оган получил 4,32 процента.

Голосование прошло в воскресенье, 14 мая. Выборы проходили на территории 81 провинции Турции и в других странах. Обработаны 99,9 процента бюллетеней. Эрдоган получил 49,34 процента голосов, Кылычдароглу — 45 процентов. Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов плюс один голос. В связи с этим принято решение о проведении второго тура, он состоится 28 мая.

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Семен Александров
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