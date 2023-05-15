Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:58, 15 мая 2023Мир

Число голосов за соперника Эрдогана на выборах выросло

Президент Турции Эрдоган получил 49,34% голосов после обработки 99,9% бюллетеней
Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Yves Herman / Reuters

Число голосов за соперника действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на выборах главы государства выросло до 45 процентов, обработаны 99,9 процента бюллетеней. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Эрдоган получил 49,34 процента голосов. Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов + один голос. Если этого не произойдет, 28 мая будет проведен второй тур выборов.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Кроме того, в Турции выбирали 600 депутатов парламента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число голосов за соперника Эрдогана на выборах выросло
В Госдуме предложили упростить для россиян получение льгот на оплату ЖКУ
Путин в ближайшие дни соберет совет по межнациональным отношениям
Записка 8-летней девочки с планами на будущее рассмешила пользователей сети
Посол России заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО
Японию предупредили о крахе из-за сотрудничества с НАТО
Россияне перечислили нетипичные женские профессии времен СССР
В СПЧ предложили пересмотреть доктрину прав человека в России
Россиянка побывала в Египте и рассказала о плюсах отсутствия сограждан
Российские артиллеристы ударили по пункту дислокации «Азова» в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.