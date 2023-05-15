Число голосов за соперника Эрдогана на выборах выросло

Президент Турции Эрдоган получил 49,34% голосов после обработки 99,9% бюллетеней

Число голосов за соперника действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на выборах главы государства выросло до 45 процентов, обработаны 99,9 процента бюллетеней. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Эрдоган получил 49,34 процента голосов. Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов + один голос. Если этого не произойдет, 28 мая будет проведен второй тур выборов.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Кроме того, в Турции выбирали 600 депутатов парламента.