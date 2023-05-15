Россияне начали скупать квадрокоптеры

Продажи квадрокоптеров в России в первом квартале выросли в десятки раз

В первом квартале в России резко выросли продажи квадрокоптеров. На некоторых маркетплейсах зафиксирован более чем десятикратный рост. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace пишет «Коммерсантъ».

Согласно подсчетам экспертов, на Wildberries в первые три месяца года проданы 26,7 тысячи устройств, хотя в 2022 году продажи не превышали двух тысяч. В денежном выражении результаты выросли в десять раз — до 88 миллионов рублей, средний чек — 3,4 тысячи рублей.

Через Ozon проданы 17,6 тысячи квадрокоптеров, что в 15 раз больше показателя годичной давности. В денежном выражении показатели взлетели до 57 миллионов рублей при среднем чеке — пять тысяч рублей.

Количество активных продавцов дронов на Wildberries выросло почти на 400 процентов, а на Ozon — на 560 процентов. Больше всего людей интересуют модели для любительской съемки и для детей.

Первый замгендиректора FlyDrone Александр Каниовский подтвердил увеличение спроса на устройства, хотя заметил, что у официальных ретейлеров тенденция менее выражена в связи с ограниченным выбором.

При этом эксперт не считает, что запрет на полеты дронов, введенный во многих регионах России, как-то повлияет на ситуацию. По его мнению, для закрытия всех зон, где обычно запускают коптеры (парковые зоны, уединенные места), в стране не хватит полицейских.

К середине мая полеты беспилотных летательных аппаратов запрещены в 40 регионах России, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Большая часть регионов начала вводить ограничения еще в октябре 2022 года, контроль ужесточили после инцидента с БПЛА в Кремле.

Впрочем, исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев полагает, что рост продаж связан с активной популяризацией термина. Многочисленные обсуждения по телевизору привлекают внимание, и люди хотят попробовать новое устройство.