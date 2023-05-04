Появились кадры повреждений на куполе дворца в Кремле после атаки дронов

Shot опубликовал кадры повреждений на куполе Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов

В сети появились кадры повреждений на куполе Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно опаленный участок крыши Сенатского дворца в районе места, где был сбит беспилотник.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в результате атаки дронов были повреждены два медных листа, покрывающих купол. В свою очередь, пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова заявила, что опаленные участки кровли заменят до 5 мая.

Накануне власти сообщили, что в ночь на 3 мая Кремль подвергся атаке беспилотников. Попытка нанести удар по резиденции Владимира Путина была пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Глава государства не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.

Кроме того, в сети появилось видео с пролетающим над территорией Кремля беспилотником, который взрывается вблизи закрепленного на куполе Сенатского дворца флагштока.