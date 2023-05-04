Раскрыт характер повреждений на куполе Сенатского дворца после атаки БПЛА

На куполе Сенатского дворца заменят два медных листа после атаки беспилотников

На куполе Сенатского дворца после атаки беспилотников заменят два медных листа. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

По ее словам, два листа будут заменены на новые до пятницы, 5 мая.

О повреждениях на куполе Сенатского дворца рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О попытке атаки беспилотников на Кремль стало известно 3 мая. В это время президент России Владимир Путин находился в Ново-Огарево. В Кремле заявили, что случившееся не повлияет на планы главы государства присутствовать на параде в День Победы. Следственный комитет России квалифицировал атаку на резиденцию президента России как теракт.

