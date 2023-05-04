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12:56, 4 мая 2023Россия

Раскрыт характер повреждений на куполе Сенатского дворца после атаки БПЛА

На куполе Сенатского дворца заменят два медных листа после атаки беспилотников
СюжетАтака беспилотников на Кремль

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На куполе Сенатского дворца после атаки беспилотников заменят два медных листа. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

По ее словам, два листа будут заменены на новые до пятницы, 5 мая.

О повреждениях на куполе Сенатского дворца рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О попытке атаки беспилотников на Кремль стало известно 3 мая. В это время президент России Владимир Путин находился в Ново-Огарево. В Кремле заявили, что случившееся не повлияет на планы главы государства присутствовать на параде в День Победы. Следственный комитет России квалифицировал атаку на резиденцию президента России как теракт.

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Алан Босиков
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