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16:42, 15 мая 2023Россия

В России мужчина избил юношу с георгиевской ленточкой и назвал его «русней»

В Нижегородской области неизвестный избил юношу и обозвал его «русней»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В городе Павлово Нижегородской области неизвестный избил юношу, носившего георгиевскую ленточку, и назвал его «русней». Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

За день до происшествия к 17-летнему подростку на улице подошел незнакомый мужчина и попросил снять георгиевскую ленточку. В противном случае он пообещал сделать это самостоятельно. Тогда школьнику удалось убежать.

Мужчина выследил молодого человека и напал на него. Злоумышленник повалил юношу на землю, нанес ему нескольку ударов, сорвал с него ленту и скрылся. Пострадавший оказался сыном судьи.

Ранее в Екатеринбурге таксист избил пассажира под крики «русня поганая». Перед этим он без объяснения причин отказался везти клиента.

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Алан Босиков
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