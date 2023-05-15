Российская школьница избила подругу и попала на видео

В Новосибирской области 15-летняя школьница избила подругу и попала на видео

В Новосибирской области школьница избила знакомую и попала на видео. Кадры были опубликованы в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

По данным местных СМИ, 15-летняя девочка напала на 16-летнюю подругу. Уточняется, что конфликт произошел 28 апреля.

На записи видно, как россиянка валит соперницу на землю, пинает ее ногой в область головы и несколько раз толкает. Очевидцы происходящего не пытаются этому помешать. О последствиях уличной потасовки для ее участниц пока не сообщалось.

Ранее в Ставрополе 14-летние школьницы избили одноклассницу из-за мальчика. По словам отца жертвы, за неделю на дочь нападали три раза.