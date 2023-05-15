В России начали разработку нового словаря

Минпросвещения России начало разработку нового словаря по русскому языку

Минпросвещения России в рамках принятого закона о государственном языке начало разработку нового словаря. Об этом в понедельник, 15 мая, во время выступления на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем», — сказал министр.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от необоснованных заимствований. Закон ограничивает использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.

В марте в орфографический словарь русского языка Института русского языка (ИРЯ) Российской академии наук (РАН) внесли три новых слова. Отмечается, что всего в словаре содержится нормативное написание более 200 тысяч единиц языка