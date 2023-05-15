Барбашов заявил, что ВСУ боятся размещаться в Снигиревке после удара российской авиации

После уничтожения российской авиацией в Снигиревке Херсонской области нескольких подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинские военные боятся располагаться там на постоянной основе. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, ВСУ используют этот населенный пункт только как перевалочный центр и логистический пункт для перемещения в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. «На постоянное расположение там теперь боятся располагать войска и технику», ` заявил Барбашов.

Украинские военные поняли, что в противном случае они «будут сразу же уничтожены» российской армией и в Снигиревке, и в местах следования.

Ранее Юрий Барбашов обвинил ВСУ в попытке переложить ответственность на Россию за разрушение школы в селе Васильевка. Он отметил, что в ночь с 15 на 16 апреля российские военные поразили несколько украинских объектов. При попытке отразить удары несколько ракет противовоздушной обороны (ПВО) С-300 упали вблизи объектов инфраструктуры, в том числе повредили здание школы.