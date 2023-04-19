Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:04, 19 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ обвинили в попытке переложить ответственность на Россию за разрушение школы

Барбашов: ВСУ разрушили школу в Херсонской области ракетами С-300 и обвинили в этом Россию
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Globallookpress.com

Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке переложить ответственность на Россию за разрушение школы в селе Васильевка. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что в ночь с 15 на 16 апреля российские военные поразили несколько украинских объектов. При попытке отразить удары несколько ракет противовоздушной обороны (ПВО) С-300 упали вблизи объектов инфраструктуры, в том числе повредили здание школы.

Материалы по теме:
«Сражение — это сплошной хаос» Российские штурмовики — о боях в зоне СВО, ночных рейдах и адаптации к риску
«Сражение — это сплошной хаос»Российские штурмовики — о боях в зоне СВО, ночных рейдах и адаптации к риску
24 февраля 2023
«Пять минут, и прилетает в ответ» Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
«Пять минут, и прилетает в ответ»Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
13 апреля 2023

По словам Барбашова, ВСУ утверждают, что ракеты были выпущены с российской стороны. Он напомнил, что украинцам запрещено публиковать результаты попадания российских средств поражения, чтобы избежать корректировки огня, однако разрушения в Снигиревском районе активно освещаются.

«Вина за них сваливается на российскую сторону. Это происходит потому, что украинской стороне прекрасно известно, что ракеты С-300 были выпущены украинскими системами ПВО», — подчеркнул чиновник, назвав происходящее информационной кампанией с целью обвинить Россию в намеренном уничтожении гражданских объектов.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовы к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, шансов у сил Киева нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США могут обмануть в любой момент, Запад требует от Киева вернуть Крым силой. Что еще сказал Лавров в Венесуэле?
Российский сапер назвал разминирование Донбасса проблемой на десятилетия
Психолог назвала причину развития игромании
На российских дачах увеличилось число краж
В ДНР заявили о контроле российских сил над 90 процентами Артемовска
Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР мировой космической державой
На Украине рассказали о грозящей серьезными убытками проблеме
Россиянка поехала в ОАЭ и описала отдых фразой «главное разочарование — русские»
Президент Южной Кореи допустил возможность поставок оружия Украине
ВСУ обвинили в попытке переложить ответственность на Россию за разрушение школы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.