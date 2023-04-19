ВСУ обвинили в попытке переложить ответственность на Россию за разрушение школы

Барбашов: ВСУ разрушили школу в Херсонской области ракетами С-300 и обвинили в этом Россию

Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке переложить ответственность на Россию за разрушение школы в селе Васильевка. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что в ночь с 15 на 16 апреля российские военные поразили несколько украинских объектов. При попытке отразить удары несколько ракет противовоздушной обороны (ПВО) С-300 упали вблизи объектов инфраструктуры, в том числе повредили здание школы.

По словам Барбашова, ВСУ утверждают, что ракеты были выпущены с российской стороны. Он напомнил, что украинцам запрещено публиковать результаты попадания российских средств поражения, чтобы избежать корректировки огня, однако разрушения в Снигиревском районе активно освещаются.

«Вина за них сваливается на российскую сторону. Это происходит потому, что украинской стороне прекрасно известно, что ракеты С-300 были выпущены украинскими системами ПВО», — подчеркнул чиновник, назвав происходящее информационной кампанией с целью обвинить Россию в намеренном уничтожении гражданских объектов.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовы к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, шансов у сил Киева нет.

