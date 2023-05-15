В Госдуме оценили ущерб от новых антироссийских санкций

Депутат Госдумы Новиков назвал обоюдным ущерб от новых антироссийских санкций

Новые санкции против России, безусловно, нанесут ущерб ряду секторов экономики. Тем не менее, существует и элемент обоюдности, в рамках которого нередко выходит так, что урон для Евросоюза оказывается не меньше, а иногда и больше, чем для российской экономики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Блокировка транзита товаров — вещь вполне ожидаемая. Даже перспективные для самой Европы проекты могут разрываться, уничтожаться под напором США, которые заинтересованы в том, чтобы между Россией и странами ЕС любые контакты (политические, экономические, культурные) были минимизированы. К сожалению, Европа поддается давлению», — заметил политик.

Новиков предложил европейским политикам вспомнить о том, что нередко новые санкции практически не достигают предполагаемого эффекта, а Россия даже в условиях ограничений продолжает идти своим путем.

Очевидно, что побудить Россию к устраивающей Запад политике санкциями невозможно. Но и отказаться от санкционного давления не получается. Источники этого давления на поверхности — это господствующее положение США в НАТО, которое дает им возможность диктовать свою волю в Европе Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Политик согласился с тем, что любые ограничения бьют по определенным секторам российской экономики, иначе бы они не вводились. Но есть и элемент обоюдности: нередко выходит так, что ущерб, который получают в итоге страны Европы, сопоставим или даже более высок, чем ущерб России.

«Кроме того, новые ограничения ставят российское правительство, экономику в такое положение, когда появляются новые возможности, а не только проблемы. Ясно, что, ввиду блокировки поставки каких-то товаров, у российских производителей появляется возможность занять эту нишу и пытаться быть эффективными там. Это как раз то импортозамещение, хоть и вынужденное, о котором так давно говорят», — заключил депутат.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые антироссийские санкции Евросоюза ужесточат ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию. Предполагается, что они также повлияют на экспорт такой продукции.