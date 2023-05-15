Глава Еврокомиссии рассказала о новых ограничениях на транзит через Россию

Глава ЕК фон дер Ляйен: новый пакет санкций ограничит транзит через Россию

Новые антироссийские санкции Евросоюза ужесточат ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию, а также повлияют на экспорт такой продукции. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит РИА Новости.

Новые санкции Евросоюза против России усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию, а также ограничат экспорт таких товаров в некоторые третьи страны.

На пресс-конференции в Брюселе она отметила, что в последние месяцы наблюдается резкий рост торговли ЕС с некоторыми странами. При этом выявлено несоответствие между транзитными поставками из Евросоюза через Россию и прибытием товаров в третьи страны, поэтому ЕС будет выступать за дальнейшее ограничение транзита, добавила фон дер Ляйен.

Глава ЕК упомянула, что речь идет о странах, которые покупают товары непосредственно у ЕС, а затем передают Москве попадающую под санкции продукцию. «Мы можем запрещать поставки в эти страны при наличии четких доказательств, что речь идет об обходе санкций и поставках в Россию», — сказала она.

Ранее сообщалось, что страны ЕС начали обсуждение нового пакета санкций, направленного на борьбу с обходом Россией действующих торговых ограничений. В черный список могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана, помогающих Москве с импортом продукции. Также обсуждается прекращение транзита через Россию большей части европейских товаров, включая передовые технологические продукты.

Ограничения планируют ввести и в отношении китайских компаний, поставляющих чипы и полупроводники в Россию. Под санкции могут попасть и компании из других стран, принимающие участие в разработке, производстве и поставках и полупроводников в Россию. Утверждение санкционных списков запланировано на середину мая, при этом введение ограничений возможно только при согласии всех стран-членов ЕС.