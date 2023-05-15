Стало известно о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова

РЕН ТВ: госпитализированный режиссер Глеб Панфилов находится в тяжелом состоянии

Госпитализированный с инсультом российский режиссер и сценарист Глеб Панфилов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Стало известно, что 88-летнего кинематографиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «Состояние именитого пациента остается стабильно тяжелым», — рассказал источник издания.

В свою очередь директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в разговоре с NEWS.ru рассказал, что у Панфилова развилась пневмония. «Сейчас у него развилась пневмония, и врачи борются с этим заболеванием. Пока находится в реанимации», — сказал он.

Панфилова доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом 11 мая. Позже врачи приняли решение перевести народного артиста РСФСР в столичное медучреждение.